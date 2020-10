Eva Longoria verliest drie miljoen op verkoop landgoed

Longoria kocht het landgoed in 2015 voor 11,4 miljoen dollar van Tom Cruise, die er al tien jaar had gewoond. Zelf heeft ze het afgelopen week verkocht voor 8,3 miljoen dollar. In 2017 probeerde ze het al te verkopen met een vraagprijs van 14 miljoen dollar. Sindsdien is het herhaaldelijk van de markt gehaald en weer opnieuw in de verkoop gezet, met steeds verschillende vraagprijzen.

Op het landgoed staan twee grote woningen: een Franse villa met drie slaapkamers badkamers en een landhuis met vier slaapkamers en badkamers. Wie de koper is, is niet bekend, wel zijn er inmiddels plannen voor het renoveren en herinrichten van de woningen.

Het moet een tegenvaller zijn voor de Desperate Housewives-actrice, die onlangs nog stelde dat vrouwen het in de coronacrisis moeilijker hebben dan mannen, maar met ’veel wijn’ en gesprekken met haar vriendinnen haar tijd wel doorkwam.