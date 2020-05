Laatste raadsel rond Harry en Meghan opgelost: zo ging hun geheime vlucht

Ongezien vanuit Canada naar Los Angeles komen, Harry en Meghan flikten het Ⓒ Getty Images

Het was eind maart dé grote verdwijntruc: zo zaten Meghan en Harry in Canada, zo zaten ze bijna tweeduizend kilometer verderop in Los Angeles. Zonder enige aankondiging, zonder dat iemand er maar iets van had vernomen. Net op tijd ontsnapt naar de stad waar ze hun leven willen opbouwen, vóórdat de Amerikaanse grenzen dicht gingen vanwege het coronavirus. Hoe hadden ze dat voor elkaar weten te krijgen? Het was een vraag die de gemoederen bezighield. Britse media hebben nu het antwoord op het raadsel.