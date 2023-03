Duidelijkheid in chantagezaak André van Duin, komiek ’opgelucht’

„De heer Van Duin heeft de excuses van de verdachte aanvaard”, laat Knoops weten in een verklaring. „Om die reden heeft het OM de verdachte een voorwaardelijk sepot opgelegd met een proeftijd van twee jaar.”

André van Duin zegt via zijn advocaat „opgelucht” te zijn. Ook hoopt hij dat zijn aangifte en de uitkomst hiervan een voorbeeld zal zijn voor andere zaken waarin bekende Nederlanders voorwerp worden van chantage. „In deze tijd kan iedereen op sociale media van alles over iedereen roepen en beweren”, aldus Van Duin.

Juicekanalen

Hij vervolgt: „Een valse beschuldiging of een verzinsel kan hierdoor in korte tijd veel aandacht krijgen, met het gevaar dat zo’n onwaarheid wordt overgenomen door juicekanalen of social mediasites. De volgende stap is dan dat het verzinsel als een ’mogelijke waarheid’ een eigen leven gaat leiden. Ik hoop dat deze zaak duidelijk maakt dat bekende personen in deze digitale tijd niet vogelvrij zijn verklaard. Dat maakt de wijze waarop het OM deze zaak heeft afgehandeld duidelijk. Daarvoor ben ik het OM zeer erkentelijk.”

De komiek en presentator deed begin februari aangifte wegens afdreiging, een juridische term voor chantage waarbij geen gebruik wordt gemaakt van geweld of van dreiging met geweld. Advocaat mr. Geert-Jan Knoops liet destijds weten dat Van Duin ’vals werd beschuldigd’ en ’werd gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag’.