Laura Ponticorvo tevreden met strafeis tegen hacker

„Dat kwam voor mij heel fijn binnen”, zei Laura woensdag tijdens repetities van de musical Verliefd op Ibiza, waar ze een hoofdrol in speelt, tegen BuzzE. Vooral de woorden van de officier van justitie deden haar goed. „Het voelde echt alsof iemand voor mij opkwam en de officier wilde ook laten zien aan de buitenwereld dat je dit niet ongestraft kan doen. Het voelt alsof ik er niet meer alleen voor sta. Het voelt als erkenning.”

De zaak speelt al bijna drie jaar. „En nu krijgen we eindelijk iets meer duidelijkheid. We hebben toch een soort van drie jaar in onzekerheid geleefd”, aldus Laura, die van een afsluiting nog niet wil spreken. „Het wachten en het niet weten wat er uiteindelijk met hem zou gebeuren, dat stukje kunnen we straks afsluiten. Maar dit is iets wat ik de rest van mijn leven met mij meedraag. Ik denk dat ik het persoonlijk nooit volledig kan afsluiten. Dit is iets wat forever blijft. Het internet is natuurlijk super gevaarlijk. Het is nooit volledig weg.”

Privéaccounts

Het OM stelde dinsdag dat Van der K. jarenlang ’willens en wetens, veelvuldig en op ongekende schaal’ op zoek is geweest naar gevoelig materiaal in privéaccounts om mensen te beschadigen. Onder de slachtoffers waren veel bekende Nederlanders.

Op 24 december doet de rechter uitspraak.