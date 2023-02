Nadia Moussaid: ik ben enige BN’er in mijn talkshow

Moussaid legde uit dat ze ’gewone’ mensen aan het woord wil laten over de dingen die ze meemaken. „Dus niet de burgemeester of de wethouder, maar de mensen zelf. Dus ook geen BN’ers zoals wij.” Bij de show, waarvan bekend werd dat die niet live is, is publiek aanwezig. „Het publiek kan vragen stellen”, zei de presentatrice daarover.

Verder zal er slechts één onderwerp per uitzending worden behandeld. In mei is de eerste uitzending. Nadia is met haar show de opvolger van Margriet van der Linden die eerder tussen 19.00 en 20.00 uur op NPO 1 M presenteerde. Daar stopte ze vorig jaar mee.

Op de vraag of met haar eigen talkshow een droomwens in vervulling gaat, antwoordde Moussaid dat ze als kind over hele andere dingen droomde. „Ik wilde piloot worden”, biechtte ze op aan Groenteman en Van Roosmalen. Door vliegangst kon ze die droom niet waarmaken.