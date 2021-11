Zo populair zijn Meilandjes in Maastricht

De biografie van Erica, die sinds vorige week uit is, behaalde deze week een tweede plaats in de bestsellerlijst. Haar boek doet het volgens het CPNB net iets minder goed dan de biografie van Martien, die gelijk een koppositie behaalde.

Er ontstond eerder ophef over een passage in het boek van Erica waarin ze het over moslima’s met een boerka heeft, die ze pinguïns noemt. Uitspraken waar ze veel haatreacties op kreeg en die ze onlangs opnieuw verdedigde. Verder is haar vermeende ex Sander van Betten niet erg te spreken over het boek. Erica ontkent in haar biografie dat ze ooit een relatie heeft gehad met de privédetective. Van Betten vertelde in een exclusief interview aan Privé dat de twee een intensieve, seksuele relatie van een half jaar hadden en snapt niet waarom de realityster dat nu ontkent.

Bekijk ook: Erica Meiland reageert op haatberichten na uitspraken over islam