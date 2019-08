Pete Davidson haalt uit naar filmende jongeren: ’Stelletje debielen’

„Dit is echt fucked up. Dit is waarom de wereld er over 25 jaar niet meer is omdat jullie allemaal debielen zijn. En dat meen ik, stelletje idioten. Groei in godsnaam op. Er staat toch ’geen telefoons’, hoe moeilijk kan het zijn? Dat betekent dat je je moet gedragen. Moet ik hier als politieagent optreden voor een stel 5-jarigen? Dit is gewoon fucking gênant”, aldus een woedende Pete, die zijn uitbarsting daarna probeerde om te zetten in een motiverende speech. Maar die kwam niet meer aan bij de studenten.

„Wat een shitshow was dit! Hij ging helemaal los omdat iemand zat te filmen. Hij noemde ons debielen en bitches en was waarschijnlijk boos omdat niemand om zijn grappen moest lachen. Dat was zo duidelijk voelbaar en erg ongemakkelijk”, schrijft een student op Twitter.

Een woordvoerder van de universiteit noemde Pete’s gedrag ’teleurstellend’. „Het grove taalgebruik van de heer Davidson staat haaks op de waarden die onze universiteit belangrijk vindt. Dit event was bedoeld om de studenten te verwelkomen voor het nieuwe studiejaar, dat door zijn uitbarsting helaas een hele andere kant opging.”

Woordvoerders van Davidson wilden niet reageren.