Wat leert de oertijd ons over nu

Gusta Geleijnse: ,Dit stukje adembenemende natuur is een extra cadeau voor de voorstelling” Ⓒ Foto Jos Schuurman

Voor Gusta Geleijnse komt haar rol in de locatievoorstelling Mammoet over idealen en opoffering heel dichtbij. ,,Ik voel mij altijd al verbonden met de natuur. Maar in hoeverre zijn we echt bereid hier dingen voor op te geven?”, vraagt de actrice zich hardop af.