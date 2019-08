Fajah Lourens: ’Ik snap wel waarom Imanuelle drugs smokkelt’

„Het kwam nu een beetje toevallig op mijn pad, omdat er een actrice uitviel. Maar ik vind acteren wel heel erg leuk, alleen heb ik er gewoon weinig tijd voor”, vertelt Fajah Lourens in de De 538 Ochtendshow met Wietze de Jager wanneer haar gevraagd wordt naar haar nieuwe klus.

De fitnessgoeroe laat in eerste instantie in het midden van wie ze de rol over heeft genomen, maar Wietze heeft in de gaten dat hier wellicht meer achter zit en vraagt door. „Imanuelle”, geeft ze dan ook toe, waarna ze meteen een sarcastische grap over de actrice maakt. „Het is geen vetpot. Ik snap wel waarom zij drugs smokkelt.”

