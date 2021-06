10 jaar Lady Gaga’s ’Born this way’

Lady Gaga, hier in 2011 bij de MTV European Music Awards. Ⓒ Foto ANP/HH

Het is inmiddels iets meer dan tien jaar geleden dat Lady Gaga haar pas veroverde plek als popprinses onderstreepte met tweede album Born this way. Qua hoeveelheid hits is dit niet eens haar beste plaat, maar voor haar respect en aanzien onder met name de LGBTQ-gemeenschap is het wel haar belangrijkste.