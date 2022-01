Premium Het beste van De Telegraaf

Alles gedaan om virus buiten de deur te houden Zoon (9) Rob de Nijs heeft corona: ’Dit is waar we steeds bang voor waren’

Rob de Nijs met zijn zoon Julius. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Spannende dagen in huize De Nijs in het Gelderse Bennekom, waar de negenjarige zoon van Rob en zijn echtgenote Henriëtte corona heeft en behoorlijk ziek op bed ligt. ,,Donderdag kwam Julius terug uit school en was het bingo’’, zegt zijn moeder. ,,En vanaf dat moment is het zaak Rob, die natuurlijk parkinson heeft, zover mogelijk bij hem uit de buurt te houden. Maar ja, zo groot is ons huis ook niet, waarschijnlijk is het kwaad dan toch al geschied.’’