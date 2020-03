Daniel Craig persifleert Bond bij Saturday Night Live

In een sketch was te zien hoe Daniel als de Britse spion zijn verleidingstalenten botvierde op een mooie vrouw in een casino. Bond was echter zo afgeleid door het gokken dat hij totaal vergat dat hij aan het werk was en het belangrijker vond zijn spelletje af te maken.

Voor fans is het naast No Time To Die hoogstwaarschijnlijk de allerlaatste keer dat ze Daniel in actie kunnen zien als James Bond. De acteur, die de rol vijf keer op zich nam, heeft aangegeven dat de 25e Bond zijn laatste is.

Eerder deze week werd bekend dat No Time To Die van april is uitgesteld tot november. De makers kozen daar onder meer voor omdat vanwege het coronavirus meerdere bioscopen in China zijn gesloten.