Dr. Dre met hersenbloeding opgenomen in ziekenhuis

De 55-jarige producer, geboren als André Romelle Young, zou de hersenbloeding maandag hebben gekregen, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar blijft hij voorlopig.

Dr. Dre was lid van rapgroep N.W.A. Hij is oprichter van het in 2006 failliet verklaarde raplabel Death Row Records, beroemd door artiesten als Snoop Dogg en 2Pac. Ook startte hij het hiphop-label Aftermath Entertainment, met artiesten als Eminem, 50 Cent, en Kendrick Lamar. Verder was Dr. Dre een van de oprichters van koptelefoonmaker Beats Electronics.

Dr. Dre is momenteel in een moeizame scheidingsprocedure verwikkeld met zijn bijna ex-vrouw Nicole Young. De twee maakten in het voorjaar van 2020 bekend te gaan scheiden na 24 jaar huwelijk en bakkeleien sindsdien om geld.