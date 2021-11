Ik vertrek: menig vrouw zou gillend wegrennen uit deze puinzooi

TV

Aflevering Jachtseizoen met Martin Garrix en gewonde figurant zaterdag te zien

De veelbesproken aflevering van de populaire YouTube-serie Het Jachtseizoen met Martin Garrix is zaterdag te zien. In september raakte een figurant op de opnamedag gewond, maar in overleg met zijn familie is volgens de mannen van het kanaal StukTV besloten de uitzending gewoon te laten doorgaan.