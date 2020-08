Gwyneth Paltrow over scheiding Chris Martin: we wilden niet falen

„Er was altijd een beetje onrust. Maar man, wat houden we van onze kinderen”, vervolgt ze. Samen hebben Gwyneth en Coldplay-zanger Chris dochter Apple (16) en zoon Moses (14).

Het koppel besefte dat het niet werkte toen ze op vakantie waren in Toscane. „Tussen de dag dat ik het wist en de dag dat we eindelijk toegaven aan de waarheid, hebben we alles geprobeerd”, schreef ze. „We wilden niet falen. We wilden niemand teleurstellen. We wilden onze kinderen echt geen pijn doen. We wilden onze familie niet kwijtraken.”

Gwyneth en Chris zijn nog steeds goede vrienden. Volgens Gwyneth komt dat vooral omdat ze haar eigen fouten inzag.