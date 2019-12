Virginia Roberts: FBI waarschuwde me voor doodsbedreiging

De 36-jarige Virginia, die claimde drie keer seks met prins Andrew te hebben gehad, toen ze 17 en 18 jaar was, schreef onlangs op social media dat ze niet suïcidaal is. Dat deed ze om, in het geval haar iets mocht overkomen, te laten weten dat zelfmoord uit te sluiten valt. ,,Ik ben niet suïcidaal. Dit heb ik ook mijn therapeut verteld. Dit voor het geval mij iets ernstigs overkomt. Er zijn teveel kwade geesten die mij het zwijgen willen opleggen.’’

Haar bericht was een reactie op een tweet die suggereerde dat de FBI haar ’mogelijk zou proberen te vermoorden, om de ultrarijken en invloedrijke connecties te beschermen’.

Nu licht ze in een Britse krant toe dat juist de FBI haar informeerde en ze daardoor tot haar statement kwam. „Ik werd door de FBI geïnformeerd dat er een reëele doodsbedreiging tegen me gemaakt is.”