Ex-minnares Boris Johnson maakt serie over seks en corruptie binnen Britse politiek

Het is geen geheim dat Boris Johnson tijdens zijn huwelijk met Marina Wheeler van behoorlijk wat buitenechtelijke escapades genoot, maar als het aan Jennifer Arcuri, de voormalige minnares van de premier ligt, mag er nog veel bekend worden gemaakt over de politicus. En dat is dan ook precies was ze plan is te gaan doen. Arcuri is in de pen geklommen om een tv-serie te schrijven over hun destijds geheime liefdesleven.