Acteur Ansel Elgort beschuldigd van seksueel misbruik

Gabby schrijft op Twitter dat ze Elgort een berichtje had gestuurd, waarna hij contact met haar zocht via Snapchat. Zij was toen 17 jaar, hij 20. Al snel kreeg het gesprek via het platform een bizarre wending. „Ik wil dat je naar m’n hotelkamer komt in Londen”, stuurde Elgort naar Gabby. „Ik wil je zo graag kussen. Maar je mag dit aan niemand vertellen, anders zit ik in heel grote problemen.”

Ze besloot met hem af te spreken. „Dit is wat er gebeurde: toen we seks hadden, had ik heel veel pijn omdat het mijn eerste keer was. Ik wilde het niet. Het enige wat hij zei was dat ik ’opengebroken’ moest worden.

Verder schrijft Gabby dat Elgort haar gevraagd heeft om naaktfoto’s van zichzelf te sturen. Ook zou hij een trio hebben voorgesteld.

Het meisje heeft het er mentaal erg moeilijk mee „Jaren later heb ik een posttraumatische stressstoornis ontwikkeld, ik heb paniekaanvallen”, geeft ze toe. „Ik ben in therapie. En ik ben eindelijk klaar om erover te praten. Ik wil me beter voelen en andere meisjes, die hetzelfde hebben meegemaakt, laten weten dat ze niet de enige zijn.”

Naast haar verhaal heeft Gabby een aantal foto’s van zichzelf met Elgort gepubliceerd op Twitter. De acteur heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd.