Verzwegen drugsgebruik zou Britse prins en zijn gezin weleens duur kunnen komen te staan Gooide Harry in Amerika zijn eigen glazen in?

Door Leo van Rooijen Kopieer naar clipboard

Prins Harry heeft zich mogelijk lelijk in de vingers gesneden door onlangs toe te geven een drugsverleden te hebben. Ⓒ Netflix

Terwijl de Britten zich afvragen of Harry en zijn Meghan volgende maand naar Londen afreizen om de kroning van Charles III bij te wonen, lijkt de prins zich vooral druk te moeten maken over de terugreis. Een conservatieve denktank in de Verenigde Staten zou hem uit zijn paradijs in Californië willen verdrijven vanwege zijn drugsgebruik. „Daarmee zou hun nachtmerrie werkelijkheid worden.”