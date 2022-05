Britney Spears was bijna naar Met Gala gegaan, maar bedacht zich laatste moment

„Ik zou naar het Met Gala gaan maar in plaats daarvan ging ik met mijn hond in bad en trok ik mijn pyjama aan”, aldus de 40-jarige Britney. De zangeres, die in Californië woont, stelt dat ze een hekel heeft aan vliegen. Of dat ook de reden is dat ze toch thuisbleef, meldt Britney niet.

Het Met Gala, waarop geld wordt ingezameld voor het Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute, vond plaats op 2 mei. Dit jaar stal Kim Kardashian de show omdat ze de beroemde jurk aan had die Marilyn Monroe droeg toen ze in 1962 Happy Birthday zong voor president John F. Kennedy.