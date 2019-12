’Famke Louise bekogeld met wijnglas tijdens optreden’

Hoewel Famke zelf de lippen stijf houdt over het incident, was op Instagram Stories te zien dat zij een bult bij haar rechterslaap had. Wel deelde ze een Instagram Story van een fan, die schreef: „Wat een kk-debielen zijn sommige mensen! Een wijnglas naar een artiest zijn hoofd gooien. Ben je gek ofzo! Ik hoop dat jullie een fikse boete krijgen voor poging tot letsel aanbrengen!”

Het management bevestigt aan De Telegraaf dat er iets heeft plaatsgevonden, maar wil niet inhoudelijk op de situatie ingaan.

Het zou niet de eerste keer zijn dat er wat naar het hoofd van Famke gegooid wordt. In april van dit jaar werd er een bierflesje gesmeten richting de zangeres. De 20-jarige brunette pikte dit niet en beklaagde zich op sociale media erover: „Jammer dat vrouwen elkaar altijd naar beneden halen, zó naar deze meid.”