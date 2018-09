Jennie Lena dolblij met steun Perez Hilton

"Wow! Perez Hilton, 's werelds bekendste blogger, columnist en tv-persoonlijkheid van de wereld heeft weer over mij geschreven. Hoe gaaf is dat?!", schrijft Jennie op Facebook. "Ontzettend bedankt Perez".

Jennie zong vrijdag tijdens de Knockouts All by Myself en dat maakte wederom veel indruk bij de Amerikaanse blogger. "Zij heeft ons weer een reden gegeven om absoluut van haar te houden", schreef hij lovend op zijn site. Volgens hem kunnen de Amerikaanse kandidaten van The Voice wel een puntje zuigen aan 'ons' talent. "Dit is dan niet de Amerikaanse versie van The Voice, maar Jennie kan zingen zoals weinigen dat kunnen. Dit is een van onze meest favoriete kandidaten aller tijden!"

Al tijdens de audities trok Jennie Perez' aandacht; hij noemde haar auditie "de beste ooit".

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));