Het was weer een enerverende aflevering van Wie is de Mol? zaterdagavond. Een persoon kreeg een rood scherm en is dus in elk geval niet de meesterverrader in het midden van de ’all stars’. Het ontmaskeren van de Mol is momenteel een utopie. In de tussentijd is er genoeg vermaak: dit seizoen draait meer dan ooit om de deelnemers.