Haal buiten binnen met een boek

De campagne rond het ‘thuislezen’ is er op gericht om zoveel mogelijk (potentiële) lezers aan een mooie (lees)ervaring met een boek te helpen en sluit aan op de hashtag #ikleesthuis die door schrijfster en Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel in het leven is geroepen.

Eveline Aendekerk, directeur van de Stichting CPNB: „Het is eigenlijk niet voor te stellen wat we nu met elkaar meemaken, maar we moeten er met elkaar het beste van maken. We zeggen altijd dat boeken het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van mensen, dat is nu niet anders. Zeker voor kinderen en jongeren die nu niet naar school kunnen is en blijft het lezen van boeken nu erg belangrijk. Maar boeken kunnen ook nu voor verbinding zorgen, bijvoorbeeld door elkaar voor te lezen. Met al het verontrustende nieuws kunnen boeken voor een beetje troost, ontspanning en ontsnapping zorgen. Ik vind het mooi en inspirerend om te zien hoe mensen op sociale media nu de meest uiteenlopende boekentips met elkaar delen met #ikleesthuis. De leesbevorderende campagne rond het ‘thuislezen’ is bijzonder snel samen met het boekenvak tot stand gekomen, daar ben ik trots op. Laten we juist nu met z’n allen de boekwinkel en bibliotheek steunen en boeken blijven kopen en lenen.”

Het CPNB roept mensen op naar hun (online) boekhandel te gaan of gebruik te maken van de diensten van onlinebibliotheek.nl. Daarnaast is de Boekenweekactie verlengd en krijgen lezers nog tot het einde van de maand (zolang de voorraad strekt) het Boekenweekgeschenk cadeau bij aanschaf van €15 aan Nederlandstalige boeken.