Good Times-acteur Johnny Brown (84) overleden

Vrijdag maakte Browns dochter, actrice Sharon Catherine Brown, het verdrietige nieuws bekend op haar Instagram en deelde ze mee dat haar vader woensdag zijn laatste adem uitblies.

„Ons gezin is er kapot van. Verwoest. Verwoest. Meer dan diepbedroefd. Nauwelijks in staat om te ademen”, schreef Sharon in het bijschrift. „We vragen op dit moment om privacy om het ondenkbare te verwerken. Om ons verdriet te kunnen verwoorden.”

De acteur was het meest bekend voor zijn rol als bouwinspecteur Nathan Bookman in de CBS-komedie Good Times, een spin-off van Maude. De doodsoorzaak is verder niet bekendgemaakt.