Twijfel over zelfverdediging DaBaby met dodelijke afloop

DaBaby verklaarde destijds tegenover de politie dat hij aan het winkelen was met zijn toenmalige vriendin en hun kinderen toen twee jongens hem met een wapen bedreigden. De familie van Craig heeft altijd verklaard dat hij juist een fan was van DaBaby, maar dat de rapper agressief was geworden toen de jongens hem herkenden. Toen de rapper zijn vriend aanviel zou Craig hebben geprobeerd de boel te sussen, waarop DaBaby hem neerschoot. De beveiligingsbeelden lijken die gang van zaken te bevestigen.

De rapper, die eigenlijk Jonathan Kirk heet, kreeg na het incident een proeftijd van twaalf maanden opgelegd voor wapenbezit. Hij is nooit vervolgd voor de dood van Craig. In een interview met Rolling Stone stelt de moeder van Craig dat de autoriteiten de dood van haar zoon nooit goed hebben onderzocht en de media nooit haar kant van het verhaal hebben willen horen. Het duurde jaren voordat de politie de familie de beveiligingsbeelden wilde geven. „Kirk weet wat hij gedaan heeft. Ik doe dit niet voor bekendheid ofzo. Maar Jaylin is er niet meer.”

Inbreker

Eerder deze maand kwam de Amerikaanse rapper opnieuw in het nieuws naar aanleiding van een schietpartij. De Amerikaanse rapper zou een inbreker op zijn landgoed in North Carolina hebben neergeschoten. Op een opname van de alarmcentrale is te horen hoe iemand tegen een 911-medewerker zegt: „Ik heb hem in zijn been geschoten.” Op de vraag waarom dat gebeurd was, antwoordde deze man: „Hij heeft mijn landgoed betreden... ik weet niet waarom hij hier is. Wat hij wil meenemen, wat hij komt doen... hij is geneutraliseerd totdat jullie hier komen.”

De politie noemde de schietpartij ’een losstaand incident’ en merkte op dat er geen gevaar dreigde voor de gemeenschap. Er zijn geen arrestaties verricht en het slachtoffer zal het overleven, lieten de autoriteiten weten.

De politie heeft volgens ABC News Radio het landgoed van DaBaby tussen 2019 en 2020 ook al dertig maal moeten betreden.