Sander Hoogendoorn negatief getest op coronavirus

Sander had zich dinsdag laten testen en de uitslag is negatief, laat een woordvoerster van de NPO woensdagavond weten.

De dj had milde klachten en miste in afwachting van de uitslag woensdagochtend zijn show Sanders Vriendenteam. Collega Mark van der Molen nam het programma over.

Sander presenteert donderdagochtend weer gewoon zijn show op 3FM.