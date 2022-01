Zangeres Do: ’Je begrijpt er helemaal niks van, John de Mol!’

Do windt er geen doekjes om. De Brabantse zangeres, die zelf nooit betrokken was bij The Voice of Holland, kan de verklaring van De Mol maar moeilijk verkroppen. Op Instagram spreekt ze de mediamagnaat persoonlijk aan.

„Beste John, begrip dat je volstrekt in de war en door elkaar bent geschud. Wij allemaal. Het is niet mis wat daar aan beschuldigingen over tafel vliegen. Maar eerlijkheid gebiedt me toch wel te zeggen: je begrijpt er helemaal niks van! Jouw eigen zwager (voormalig bandleider Jeroen Rietbergen, red.), had in jouw ogen geen machtspositie... kom op! Al twintig jaar weet een ieder (!) dat hij vunzige teksten als confetti de lucht in schiet en als hij de kans krijgt heel veel verder gaat. Na zijn eerste fout had er ingegrepen moeten worden. Een zedendelinquent geef je geen carte blanche!”

’Gedoogd’

Do zegt dat ze zelf ’meerdere malen slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag’. „Maar gelukkig ben ik mans genoeg geweest om me ertegen te weren. Ik kom blijkbaar uit een generatie die een olifantenhuid heeft gekweekt. Het is misselijkmakend dat kandidaten, die zich wanen in een vertrouwde omgeving, zo worden misbruikt door een stelletje omhooggevallen machtsmisbruikende schooiers die niet met hun poten van anderen kunnen afblijven. Je moet je schamen wanneer je zegt dat slachtoffers aan de bel moeten trekken! (...) Het ís niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het is eenvoudigweg gedoogd!”

Talpa-medewerksters hebben donderdag een paginagrote advertentie geplaatst in het AD om John de Mol aan te spreken op zijn optreden en verklaring in het programma Boos. Zij zijn het overduidelijk niet eens met de uitlatingen die hun baas deed tijdens het gesprek over de misstanden bij The Voice of Holland. Hun boodschap: „Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet, de vrouwen uit je bedrijf.”

’Soort schaamte’

In het gesprek met Hofman liet De Mol verder weten dat hij zich er niet bewust van was „dat er zo veel verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland zo lang onbekend zijn gebleven”. „Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen”, aldus De Mol.