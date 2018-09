Fans nemen afscheid van Armand

Van een rookverbod bleek even geen sprake in de Effenaar, waar naast sprekers ook veel ruimte was voor muziek. Grote en minder grote hits werden gezongen door onder andere Lucky Fonz III en The Kik, waar 'de indiaan' dit jaar nog een album mee uit bracht. Maar de boventoon werd vooral gevoerd door wiet. Heel veel wiet.

Naast bloemen op de kist, want Herman George van Loenhout lag opgebaard op het podium, lagen er bijvoorbeeld veel takken rijpe wiet en een jong hennepplantje. En alleen al de sterke wietlucht die de Effenaar vulde deed raden dat er vandaag afscheid genomen werd van een oude hippie. Niet in de laatste plaats omdat elke spreker zijn favoriete 'blow-anekdote' van stal haalde.

Armand was al geruime tijd ziek. De middag werd aaneengepraat door een zichtbaar en hoorbaar emotionele Dave von Raven, zanger van The Kik. Tijdens de klanken van een massaal meegezongen 'Ben Ik Te Min' werd de kist gesloten, waarna Armands Laatste Show werd afgesloten met een minutenlang ovationeel applaus.