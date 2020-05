’Cara Delevingne en Ashley Benson uit elkaar’

Volgens de ingewijden was ’de koek op’ tussen de twee. „Cara en Ashley hebben altijd pieken en dalen gehad, maar nu is het definitief voorbij”, aldus de insider.

Het stel werd voor het eerst in 2018 zoenend gespot in Londen. Afgelopen zomer doken er zelfs geruchten op dat Cara en Ashley in het geheim getrouwd waren. De bruiloft zou al eerder dat jaar hebben plaatsgevonden in Las Vegas.