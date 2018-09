Angelina Jolie: gezin altijd gelukkig

"We hebben By The Sea tijdens onze huwelijksreis gemaakt", vertelt Angelina over de film waarin ze niet alleen schittert maar die ze ook schreef én regisseerde.

"Het is niet makkelijk om je eigen partner te regisseren, maar de kinderen waren bij ons dus als we thuis kwamen lieten we de heftige emoties op de set achter. Dat hielp ons enorm en uiteindelijk heeft deze hele ervaring ons nog dichter bij elkaar gebracht."