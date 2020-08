Romy Monteiro werd 'vreetkoningin' door corona

„Ja, echt, de weegschaal liegt niet”, schrijft de 27-jarige Romy. „En dat is best knap. Ik probeer dat positief te bekijken: overduidelijk hoor ik dus bij die lig en vreet-quarantaine groep, die werkelijk geen hol heeft uitgevoerd. Máár ik heb wél het meeste gehaald uit die lig/vreet periode; van ontbijten met lasagne, naar 4 dagen achter elkaar frituur eten tot appeltaart beslag maken om het beslag. Ja, ik was de vreetkoningin!”

Volgens Romy zijn de extra 8 kilo er inmiddels weer af. „Toen ik hoorde dat alles weer open ging en werk weer binnendruppelde, maakte ik me zorgen om m’n ongezonde status en conditie dus mezelf weer een schop gegeven. Ik ben benieuwd hoe het bij jullie zit!”