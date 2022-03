Oude hit ’Who’s the boss’ verschijnt op Videoland

De scène vormt de basis voor de serie Who’s the boss – in Nederland ook bekend onder de titel De baas in huis – die in de jaren 80 en 90 een grote televisiehit werd en nu in zijn geheel is te zien bij Videoland. Weduwnaar Tony (Tony Danza) en zijn dochter Samantha, kortweg Sam (Alyssa Milano) vertrekken vanuit New York naar het landelijker gelegen Fairfield in Connecticut, waar ze inwonen bij de gescheiden zakenvrouw Angela (Judith Light) en haar zoon Timothy (Danny Pintauro). De excentrieke oma Mona (Katherine Helmond) is kind aan huis.

Who’s the boss maakte van Milano een kindster; zij bracht haar tienerjaren door voor de camera’s. De actrice was tien toen de pilot voor de serie werd opgenomen en 19 jaar in de laatste aflevering, die stamt uit 1992. Inmiddels 49, keert zij terug als Samantha. Er ligt namelijk, zoals bij veel populaire sitcoms uit vervlogen tijden, een vervolg op stapel. Danza zou er volgens Amerikaanse media in eerste instantie geen oren naar hebben gehad, nadat Katherine ’Mona’ Helmond in 2019 overleed. Later ging hij overstag, maar door de coronapandemie werden de plannen gewijzigd.

Maar van uitstel komt geen afstel, beweerde Milano eerder dit jaar nog in een interview. Het idee zou zijn dat Samantha, net als Angela destijds, nu zelf een alleenstaande moeder is en dat haar vader bij haar inwoont. Het is afwachten wie straks de baas in huis wordt.