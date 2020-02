Lil’Kleine reageert op commotie The voice of Holland

Lil’Kleine Ⓒ ANP

De ruzie tussen The voice of Holland-coaches Anouk en Lil’Kleine is tijdens het tiende seizoen van het programma misschien wel het belangrijkste onderwerp van gesprek. Medecoaches Ali B en Waylon lieten al eerder van zich horen over de onenigheid tussen de twee, en ook Anouk zelf sprak zich er onlangs over uit. Aan de kant van Lil’Kleine bleef het verdacht stil, maar woensdag plaatst hij een ’statement’ op sociale media.