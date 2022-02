Vrijspraak Manuel Broekman in aanrandingszaak is definitief

De 35-jarige acteur werd ervan beschuldigd een vrouw in 2020 te hebben aangerand in een café in Amsterdam waar zij aan het werk was. Ze zei dat Broekman, bekend van films als Hartenstraat en Feuten, haar bij de borsten en in het kruis had gegrepen.

Het OM had een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een schadevergoeding van 2000 euro geëist. De acteur werd vrijgesproken omdat er volgens de rechter onvoldoende bewijs was. De enige getuige die is gehoord, de eigenaar van het café, heeft de aanranding naar eigen zeggen niet gezien.

Broekman, die de aanranding ontkende, liet na de vrijspraak op Instagram weten opgelucht te zijn maar zei ook dat het niet voelde als een overwinning. „Daarvoor is de aanleiding te verdrietig. Het feit dat ik ben vrijgesproken van aanranding doet niets af aan het feit dat ik enorm geschrokken ben van hetgeen mij verweten wordt. Het is oprecht nooit mijn bedoeling geweest iemand te kwetsen of respectloos te benaderen.”