Rick Engelkes verhuurt zijn hamburgerrestaurant

Volgens Bekende Buren tikte Engelkes de bedrijfsruimte en het appartement op de eerste verdieping in 2020 op de kop voor 470.000 euro. In de bedrijfsruimte zit nu een hamburgerrestaurant, genaamd Dandy Burger. Op traditionele wijze worden daar Amerikaanse burgers bereid. Er is ruimte voor 14 gasten en er wordt gebruik gemaakt van een bezorg- en afhaaldienst.

Het pand is vorig jaar nog volledig gerenoveerd. De huurtermijn is vijf jaar plus vijf jaar mogelijke verlenging.

De theaterproducent had eerder ruim 4,3 miljoen euro aan compensatiegeld opgestreken voor een musical over Willem van Oranje die nooit is gespeeld. Vorige maand werd besloten dat hij 3,7 miljoen euro van de compensatieregeling moet terugbetalen.