Jonathan Coe schrijft over Britse middenklasse en vette chocola

Ook in zijn nieuwe roman Bournville kijkt hij terug op wat de afgelopen honderd jaar de (voornamelijk) middenklasse in zijn land heeft gebracht. In ieder geval Cadbury chocola, ook al is de fabriek, destijds gesticht ten zuiden van Birmingham, niet langer in bedrijf, maar een attractiepark, Cadbury World.

Charles en Diana

Aan de hand van ijkmomenten in de Britse geschiedenis, onder meer V-day in 1945, de kroning van Elizabeth, de bekerfinale tegen West-Duitsland in1966, de bruiloft van Charles en Diana, de begrafenis van ‘de prinses van het volk’ en de covidpandemie wordt een portret van een familie geschetst: hardwerkende Engelsen in het noorden van het land.

Mary en Geoffrey Lamb zijn een degelijk stel, hun arbeidersafkomst ontgroeid. Zij is lerares en getalenteerd pianiste, hij een saaie classicus. Hun wortels liggen in Bournville, het door de Quakers gestichte dorp voor gezinnen van de chocoladefabriek. Met hun drie zonen Jack, Martin en Peter leven ze een beschermd bestaan. Hoe de geschiedenis vat krijgt op familieverhoudingen is wat Coe in dit door en door Britse boek laat zien.

Europese regelgeving

Alles wat afwijkt van de norm wordt met name door vader met argwaan bekeken of ontkend: een donkere schoondochter die de familie binnenkomt of de geaardheid van de jongste zoon die heimelijk met mannen vrijt. En dan de vettige Cadbury chocola, de nationale trots. Dat dit product niet voldoet aan de Europese regelgeving is voor zoon Martin, werkzaam bij het bedrijf, onbegrijpelijk.

Bournville is een onderhoudende, mild-kritische roman over een nog steeds naar binnen gekeerd land. Dat ook de gezondheidszorg te wensen overlaat, lezen we in de laatste bladzijden van het boek. Mary Lamb, gemodelleerd naar Coes eigen moeder, sterft op haar 86ste tijdens covid een pijnlijke en eenzame dood.

✭✭✭✩ (3,5 sterren uit 5)