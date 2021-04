Dotan kondigt nieuw album aan

„Ik heb jarenlang gewerkt aan dit album en ik ben echt superblij dat ik het eindelijk kan gaan delen”, zegt Dotan. „Het voelt nog steeds gek om iets wat zo persoonlijk is de wereld in te slingeren, maar voor mij is muziek altijd mijn uitlaatklep geweest en heb ik de afgelopen jaren nog meer leren waarderen dat muziek mij door alles heen kan helpen.”

„Het album laat veel verschillende kanten van mij zien en is op diverse plekken in de wereld tot stand gekomen. Zowel qua sound als tekstueel is dit een heel andere weg voor mij. Ik ben zo dankbaar dat ik me op deze manieren kan uiten en dat de muziek inmiddels zoveel mensen over de wereld bereikt”, aldus Dotan.

Satellites is de opvolger van 7 Layers dat in januari 2014 uitkwam. Daarop stonden hits als Home, Hungry en Let The River In. Dotan wijst erop dat het al zeven jaar geduurd heeft voor er muziek van hem uitkomt. In de tussentijd kwam Dotan echter om een andere reden in het nieuws. Hij raakte in 2018 in opspraak omdat hij fake fanaccounts gebruikte om zichzelf op te hemelen. Bovendien verzon de zanger verhalen over zijn populariteit. Dat zorgde ervoor dat hij zich een tijdlang terugtrok uit de publiciteit.