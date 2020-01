Wat is er aan de hand met Adele?

Ⓒ Hollandse Hoogte

2019 was een bewogen jaar voor Adele. Na een relatie van acht jaar maakten de zangeres en Simon Konecki bekend te gaan scheiden. Ze werkt aan een nieuw album én een nieuw uiterlijk. Adele viel maar liefst twintig kilo af en zou volgens haar fans niet eens meer op zichzelf lijken omdat ze ’te dun’ zou zijn geworden. Heeft de eens volle zangeres misschien tóch last van liefdesverdriet of is het stress die ervoor heeft gezorgd dat Adele is getransformeerd naar een slanke den?