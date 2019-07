Prins Charles viert jubileum met nieuwe foto’s

De twee foto’s zijn gemaakt op Llwynywermod, het landgoed van Charles en Camilla in Wales. Voor één portret poseerde Charles alleen, in de eetkamer van Llwynywermod. Op de achtergrond is het blazoen van de prins te zien. Op de andere foto, die in de tuin van de voormalige boerderij is genomen, staat ook Charles’ echtgenote Camilla.

Beide portretten zijn geschoten door fotograaf Chris Jackson, die wel vaker leden van de Britse koninklijke familie voor zijn camera heeft. „Het was een eer om dit beeld te mogen vastleggen ter ere van vijftig jaar prins van Wales”, schreef Jackson op Instagram bij de foto’s. De fotograaf merkte dat Charles zich „duidelijk op zijn gemak en erg thuis” voelt in Wales. Datzelfde geldt voor Camilla, volgens Jackson. „Ik heb door de jaren heen veel foto’s gemaakt van de prins en de hertogin van Cornwall en dit is zeker een van mijn favorieten. „Myddai is duidelijk een plek waar ze zich heel relaxed voelen!”

Charles werd op 1 juli 1969 geïnstalleerd als prins van Wales. Die titel kreeg hij al jaren daarvoor, in juli 1958.