Daniel Craig wilde James Bond al na eerste film laten sterven

De 54-jarige acteur maakte zijn debuut als de vriendelijke spion in de kaskraker van 2006, maar had niet verwacht dat hij nog meer films als James Bond zou maken. Na het succes van Casino Royale had hij echter door dat er absoluut een vervolg moest komen. „Ik had echt gedacht dat ik één Bond-film zou doen, dan zou het voorbij zijn. Maar tegen die tijd wisten we dat we een hit in handen hadden”, vertelt Craig aan Sunday Times.

Toch wilde hij nog altijd een einde maken aan James Bond. En dan niet alleen aan zijn rol, maar aan het karakter zelf. „Ik realiseerde me de enorme omvang van het succes, dus ik vroeg aan Barbara (Broccoli, de producer, red.) hoeveel meer ik er zou doen. Zij had het over vier stuks en ik vroeg of ik hem dan mocht vermoorden. Ze zei ja.”

Ondanks de overeenkomst keerde Daniel terug voor een vijfde film, No Time To Die uit 2021. Hij mocht echter niet praten over het plan de iconische spion te laten vermoorden. „Ik zei: ’Dit is het. Ik wil het niet meer doen.’ Als we Bond doden, kunnen we opnieuw beginnen. Ik denk dat Barbara dat ook dacht. Maar de studio, MGM, vroeg me waar ik het over had en of ik gek was geworden. Er was terughoudendheid. Dus we moesten het in het geheim doen.”