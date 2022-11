Voormalig GTST-ster Stijn Fransen in New York ten huwelijk gevraagd

„Hij ging op z’n knie in New York op High Line Park hoe romantisch wil je het hebben”, geniet Fransen na. Een datum voor het huwelijk is nog niet bekend, maar de actrice deed wel een oproepje aan haar volgers. „We hebben nog geen datum of plek dus alle tips voor een unieke, bijzondere (voor een klein gezelschap) locatie in Nederland zijn heel welkom.”

Fransen en haar partner kregen vorig jaar samen een zoon, Lieuwe.

De actrice kreeg vooral naamsbekendheid door haar rol als Sam Dekker in Goede tijden, slechte tijden.