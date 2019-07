Peter Lusse (60): ’Ik ben nóóit weggeweest’

,,Ik ben een veelvraat geworden en voel me geen uitgerangeerde BN’er.” Ⓒ Harrie Nijen Twilhaar

Acteur PETER LUSSE, die tussen 1991 en 1993 tweeënhalf seizoen lang als Eddie Veenstra in de populaire tv-serie ’Vrienden voor het leven’ triomfeerde wil – nu hij zestig is geworden – niet langer de grappige en aardige acteur uithangen. „Dat imago blijft weliswaar aan me kleven, maar ik wil ook een andere kant van me laten zien. Ik ben een duizendpoot geworden met een heerlijke ’opera-strot’”, zegt hij.