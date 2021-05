Måneskin over ’snuifgate’ Songfestival: test ons maar!

Het fragment wekt de suggestie dat Damiano - zoals de zanger heet - cocaïne aan het snuiven was in de greenroom. Zelf bezwoer hij tijdens de persconferentie na afloop dat dit niet het geval was toen ernaar gevraagd werd.

De groep stelt op Instagram Stories klaar te staan om getest te worden op drugs. „We zijn geschokt dat sommige mensen beweren dat Damiano drugs gebruikt. We zijn tegen drugs en hebben nooit cocaïne gebruikt”, aldus de formatie. „We zijn klaar om getest te worden, want we hebben niets te verbergen. Wij zijn hier om onze muziek te spelen en we zijn erg blij met de winst van het Eurovisie Songfestival.”

Wat het dan wel was, is niet duidelijk geworden. Volgens Damiano was het in ieder geval geen drugs.

Een bericht dat er niet gedronken mocht worden in de greenroom bleek niet waar. Flessen wijn en bier stonden in een koeler klaar en die kwamen ook regelmatig in beeld.