Nederlands supermodel Lara Stone trouwt met Tinder-date

De 37-jarige Lara deelde een aantal foto’s van de bruiloft met haar volgers. Op een van de beelden is te zien hoe ze samen met Grievson de kerk verlaat, terwijl de twee worden overladen met confetti.

Stone en Grievson leerden elkaar in 2018 kennen via Tinder. Dat gebeurde vlak nadat het vijfjarige huwelijk tussen het model en acteur David Walliams strandde. Vorig jaar februari maakte Lara bekend dat ze verloofd was.