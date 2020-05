Prins Harry: ’Complimenten voor de mensen in Den Haag’

Prins Harry is beschermheer van de Invictus Games en in zijn speech stak hij, vanuit zijn nieuwe woning in Los Angeles, de deelnemers en hun vrienden en familie een hart onder de riem. „Het leven is voor ons allemaal ingrijpend veranderd”, zei de prins. Hij vertelde respect te hebben voor de organisatie in Den Haag. Die heeft zich volgens hem heel snel aan weten te passen aan de ontstane situatie. „Ze zijn nu al bezig met het plannen van het evenement voor volgend jaar.”

Harry sprak de hoop uit dat de deelnemers elkaar zo goed en zo kwaad als het kan door deze moeilijke periode heen slepen. Hij deed ook een beroep op allen om op elkaar te letten. „Hou alsjeblieft ook degenen in de gaten die je opeens niet meer spreekt via de digitale kanalen.”

Activiteiten

Ook al gaat het sportevenement niet door, volgens de prins zullen er komende week toch allerlei activiteiten worden gehouden. Zo laten enkele deelnemers van zich horen via digitale platformen en is er een online symposium. „Zo laten we zien hoe belangrijk de Invictus Games zijn”, zei Harry.

Wanneer de Invictus Games precies gehouden zullen worden in 2021, wordt binnenkort bekendgemaakt.