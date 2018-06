Khloé Kardashian herstelt snel

“Een stafylokokkeninfectie is geen grapje”, schrijft Khloé op Twitter. “Die van mij werd verergerd door stress en dat is geen fijne combinatie.” De realityster krijgt naar eigen zeggen ‘geweldige zorg’. “En heel veel liefde.”

Khloé is dankbaar voor alle beterschapswensen. “Ik ben snel weer beter. Ik hou van jullie.” Voor haar volgers heeft ze ook nog een paar tips. “Zorg goed voor jezelf en hou je lijf in de gaten. Wees aardig en lief voor elkaar, dat helpt een hoop.”

Please everyone take care of yourselves and pay attention to your bodies!! Be kind and loving to one another! It goes a long way!! — Khloé (@khloekardashian) November 21, 2015

I appreciate all of your prayers, well wishes and love being sent my way. I'll be better very soon. I love you guys ❤️❤️❤️ — Khloé (@khloekardashian) November 21, 2015