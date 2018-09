Nieuwe vlam David Walliams uit de kleren

The Sun heeft verschillende foto's van Ashley, die in Engeland bekend is van de realityshow Made in Chelsea, gepubliceerd. Ze schittert in lingerie en knipoogt naar de camera terwijl ze haar borsten bedekt.

'Walliams mag hopen dat hij net zo goed bij Ashley past als haar lingeriesetje', schrijft de krant. Bekijk hier de foto's.

De 44-jarige Little Britain-ster heeft zijn zeventien jaar jongere vlam deze week twee keer mee uit eten genomen. Zo werden ze samen gefotografeerd bij een restaurant genaamd Sexy Fish. Enkele dagen eerder werden ze gezien bij een ander restaurant. Het stel werd vergezeld door niemand minder dan Sir Elton John, een vriend van David.

In september dit jaar kwam naar buiten dat het huwelijk van David en Lara definitef voorbij was. In 2009 won de komiek het topmodel voor zich na een date bij een voetbalwedstrijd waarna hij haar huis versierde vol bloemen. Ze hebben samen een zoontje: Alfred.