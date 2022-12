Tim Hofman deelt overlijden Over Mijn Lijk-deelnemer Irene

„Met een zwaar hart moeten we jullie mededelen dat Irene is overleden. Het ging de laatste tijd echt steeds slechter, maar toch was het overlijden plotser dan verwacht”, schrijft Hofman, die het programma presenteert, bij een foto van Irene. „Irene was iemand waar je zo ongelooflijk slap mee kon lachen - net als met haar moeder trouwens.”

Hoewel Irene officieel meedeed aan het programma, was haar moeder Patrizia ook vaak te zien. De twee waren allebei ongeneeslijk ziek en leden aan uitgezaaide borstkanker. Bij Patrizia was dat uitgezaaid naar de lever, bij Irene naar de hersenen. Patrizia overleed in juli dit jaar.

Roken

In een uitgebreid bericht deelt Hofman zijn herinneringen aan Irene, bijvoorbeeld toen hij haar drie dagen voor haar overlijden in het hospice opzocht samen met een regisseur en medekandidate Jip. „Een prachtige plek, ze was alleen was chagrijnig over één ding: ze mocht niet binnen roken. Geen sigaretten, geen jointjes. Ze vond dat maar een domme regel”, schrijft de presentator. „En daarom toen rookte ze, met tegenzin, maar buiten. Zieker ging ze toch niet worden. Dat roken ging niet meer zelf, wij hielpen een handje. Een gezellig moment, en meteen ons laatste.”

Over Mijn Lijk volgt jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn en het beste van hun leven proberen te maken. Het programma werd wekelijks goed bekeken. De laatste aflevering, in maart, trok 945.000 kijkers. „Dank voor alle fijne momenten, Irene”, schrijft Hofman. „Je wordt onthouden. Doe je moeder de groetjes van me en rust zacht.”