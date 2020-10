John Legend raakt fans met nummer voor Chrissy Teigen

Het is voor het eerst dat John Legend zich uitspreekt nadat hij en Chrissy Teigen begin oktober kort na de geboorte hun derde kindje verloren. Het nummer Never Break kent teksten als: ’Bouw een fundament, sterk genoeg om te blijven, wij zullen nooit breken wanneer het water stijgt, de bergen beven, onze liefde zal standhouden’. Tijdens de Billboard Music Awards kreeg het publiek al kippenvel, schrijft OK, en op Instagram deelt de zanger het nummer nu voor zijn vrouw.

Aan zijn 13,2 miljoen volgers schrijft hij daarbij: „Deze is voor Chrissy. Ik hou van je en koester jou en ons gezin zo erg. We hebben de hoogste hoogtes en de diepste dieptepunten samen meegemaakt. Jou onze kinderen zien dragen ontroert me zo en maakte me nederig. Ik sta versteld van de kracht die je hebt laten zien in de meest moeilijke momenten. Wat een verbazingwekkende gave is het om kinderen op de wereld te kunnen zetten.We hebben het wonder, de kracht en de vreugde van deze gift moegen ervaren en nu voelen we intens de inherente kwetsbaarheid daarvan.”

John Legend legt dan ook uit dat hij het lied heeft geschreven omdat hij erop vertrouwt dat hij en Chrissy Teigen samen blijven zolang ze op aarde zijn en alle moeilijkheden samen kunnen doorstaan. Hij zegt zijn trouwbelofte van zeven jaar geleden nooit te zullen breken.